Basisschool- en tennisleraar (61) opgepakt voor verdenking van ontucht en bezit kinderporno

De man wordt verdacht van ontucht met een destijds minderjarig meisje in de periode 2008-2010. Na zijn aanhouding is tijdens de doorzoeking kinderporno aangetroffen op gegevensdragers.

Het gaat om leerkracht Fred M., die werkzaam is op basisschool Het Spectrum in Delfgauw en een van de hoofdtrainers is van tennisschool Y4Tennis, verbonden aan Tennisvereniging Dekker in Zoetermeer. In een brief aan haar leden laat de vereniging weten dat M. voorlopig geen training zal geven omdat er een onderzoek naar hem loopt vanwege ‘een zedenfeit’. Hij is door de school gelijk op non-actief gesteld.

‘Wij vinden het belangrijk om aan te geven dat er vooralsnog geen aanwijzingen zijn dat er een verband is tussen het onderzoek en deze vereniging en dat er vooralsnog geen aanwijzingen zijn dat dit op deze basisschool heeft plaatsgevonden’, aldus de club in haar schrijven.

Niet meer welkom

Hoewel de man nu nog slechts verdachte is in een onderzoek, zegt een woordvoerster van Y4Tennis desgevraagd dat M., die sinds 2014 werkzaam was voor de tennisschool, zelfs helemaal niet meer welkom is. Ook als blijkt dat hij niet schuldig is.

,,Wij willen hier absoluut niet mee geassocieerd worden. Hij zal dus in de toekomst geen les meer geven bij ons”, benadrukt zij.

Y4Tennis organiseert op korte termijn een bijeenkomst voor haar leden zodat zij vragen kunnen stellen waarmee zij mogelijk rondlopen. ,,De bijeenkomst is bedoeld voor hen die daar behoefte aan hebben. Dat is wel het minste dat we kunnen doen voor onze leden.”

De Pijnackernaar geeft ook les op basisschool Het Spectrum in Delfgauw. Directeur Marja Rijnbeek laat in een reactie weten dat zij door het OM op de hoogte is gebracht van de aanhouding van een van haar leerkrachten. ,,Maar wij doen zolang het onderzoek loopt geen uitspraken over deze zaak”, aldus Rijnbeek.

Beslissing over voorarrest

De rechter-commissaris heeft het voorarrest van de man eerder al met veertien dagen verlengd, vandaag zal de raadkamer van de rechtbank daar opnieuw over beslissen.

Ook het OM benadrukt dat er vooralsnog geen aanwijzingen zijn dat verdachte op school of de tennisvereniging strafbare feiten heeft gepleegd. De school en vereniging zijn door de politie geïnformeerd over de aanhouding.