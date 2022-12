Basisschoolkinderen in tranen: gedwongen The Exorcist te kijken tijdens overblijfuur

Met video Wilfred in shock nadat bestuurder hem van snelweg beukt: ‘Voelde als aanslag’

‘Hij is gek’, mompelt Wilfred (53) als hij op de A15 geramd is door een Audi-bestuurder. Terwijl de Rotterdammer in de vangrail klapt, rijdt de andere automobilist doodleuk door. Maar Wilfreds dashcam registreert niet alleen zijn verbijstering, hij filmt ook het kenteken van de dader.

9 december