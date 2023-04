Baudet-school pocht met gratis onderwijs ‘zonder woke- of klimaatpropaganda’

De Renaissanceschool, opgericht en gerund door leden van Forum voor Democratie, biedt ouders komend schooljaar ‘volledig gratis’ onderwijs aan voor hun kind. Dat staat in een advertentie die dinsdag is gemaild naar sympathisanten. Nu betalen ze nog verplicht 300 euro per maand per kind.

In de advertentie staat: ‘Dankzij de steun van onze donateurs kunnen we de ouderbijdrage van 300 euro loslaten voor aankomend schooljaar! We zijn enorm verheugd dat de Tocqueville Stichting het onderwijs nu volledig gratis aan kan bieden. Op deze manier wordt de Renaissanceschool voor nog meer kinderen toegankelijk.’

Ouders moeten hun kind wel vóór 1 juni aanmelden om voor het nieuwe schooljaar in aanmerking te komen, staat ook in de advertentie. Ze kunnen op een van de kennismakingsbijeenkomsten langskomen om meer te weten te komen over de ‘Baudet'- school. Daarvan bestaat momenteel één vestiging, in Almere.

Deze private school staat zich erop voor onderwijs te bieden ‘zonder woke- of klimaatpropaganda’ en te werken met kleine klassen en persoonlijke aandacht. ‘Cultuur, taal en historie zullen worden gewaarborgd.’ En: ,,In het licht van de toenemende indoctrinatie op reguliere basisscholen is de overstap naar de Renaissanceschool nog niet eerder zo aantrekkelijk geweest.”

Een sponsor

Volgens de mail zou ‘een sponsor’ de ouderbijdrage nu betalen, maar onduidelijk is om wie het gaat.

Begin dit jaar bleek al dat de Renaissanceschool voldoet aan de wettelijke eisen zoals de onderwijsinspectie die stelt aan een school en aan deugdelijk onderwijs. Door het positieve oordeel krijgt de school een registratie en kunnen leerlingen officieel worden ingeschreven.

De inspectie trof afgelopen november bij een bezoek overigens maar drie leerlingen aan die onderwijs volgden.

Volgens de school blijft de ouderbijdrage bestaan, ‘maar dan in een vrijwillige vorm’. De ouderbijdrage is bij een door de overheid bekostigde school altijd vrijwillig, maar dat hoeft niet bij een private school zoals de Renaissanceschool.

Een woordvoerder van de Renaissanceschool was dinsdagavond niet bereikbaar voor een toelichting. De eerste informatiebijeenkomst was volgens de website van de school dinsdagavond al, de tweede is op 9 mei.

De Renaissance-school gelieerd aan Forum voor Democratie. Die partij kwam onlangs nog negatief in het nieuws omdat er volgens oud-medewerkers jarenlang een intimiderende, toxische en onveilige werksfeer heerste.

