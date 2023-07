BBB-bestuurders mogen het laten zien: ‘Wij voelen haarfijn aan waar de frustratie zit’

interviewDe een was ponyfokker en paardentransporteur, de ander deed in melkvee. Beiden waren politiek actief voor het CDA en zijn dat nu als kersvers gedeputeerde voor de BBB. Harold Zoet en Maurits von Martels moeten in Gelderland en Overijssel aan de bak om de stikstofaanpak in goede banen te leiden. Hoe gaan ze dat doen? ,,Laten we stoppen met regels maken om regels te hebben.’’