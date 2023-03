BBB-leider Van der Plas voelt zich ‘onveilig’ en stapt tijdens debat van podium

Gekibbel en gekonkel is Volendam wel gewend: ‘Jan Smit kan beter zingen dan een voetbal­club besturen’

Als het gaat om de plaatselijke voetbalclub is Volendam verscheurd. In het dorp is jaloezie, rancune en ophitsing, zo zei de bekendste inwoner en clubvoorzitter Jan Smit donderdagavond bij een bijeenkomst. Hoe is de stemming in het vissersdorp? ,,Zingen is wat anders dan een voetbalclub besturen.”