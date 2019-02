‘Bedankt dijkgraaf, voor het beheren van ons water!’

Meerdere paasvuren stoppen met jarenlange traditie na bij­na-ramp

24 februari Na tientallen jaren stoppen in zeker drie plaatsen de traditionele paasvuren, omdat de organisaties de risico's te groot vinden. Het ontstaan van vele brandhaarden door de Vreugdevuren in Scheveningen, heeft de angst aangewakkerd. Zo komen er geen paasvuren in de Gelderse plaatsen Brummen en Klein Dochteren en ook het Overijsselse Goor breekt met de jarenlange traditie.