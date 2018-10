Bedreigde burgemeester zelf ook op bijeenkomst Haarlem

Een dankbare Wienen noemde die steun hartverwarmend. ,,Dat geeft de burger, of in dit geval de burgemeester moed."

Wienen wordt sinds enige tijd bedreigd en beveiligd. Uit welke hoek de dreiging komt is niet bekend. De Grote Markt in Haarlem stond overvol. Er waren meerdere sprekers, onder wie ook minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken. Zij noemde de bedreigingen aan het adres van burgemeester Wienen 'ronduit onaanvaardbaar'.

,,Jos, je staat er niet alleen voor. Wij staan achter je", was de boodschap van de organisatie. Ook waren er posters met de tekst: Beste burgemeester, Haarlem staat achter u

Minister Ollongren vond intimideren en bedreigen en moeten onderduiken 'niet normaal en niet acceptabel'. ,,Als je het ergens niet mee eens bent kun je naar de rechter stappen, maar je mag nooit, maar dan ook nooit bedreigen of intimideren."

Sommige aanwezigen hadden een spandoek meegebracht. 'Moed overwint geweld' was er op eentje te lezen.