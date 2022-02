Bedreiger van Angela de Jong - die eerder Sigrid Kaag belaagde - krijgt voorwaardelijke celstraf

Voor het bedreigen van Kaag en De Jonge kreeg Van Z. nog vijf maanden cel waarvan twee voorwaardelijk. Die heeft hij inmiddels uitgezeten.

Dat het nu blijft bij één maand voorwaardelijk cel, is omdat deze zaak eigenlijk bij die van Kaag gevoegd had moeten worden. De officier van justitie in Rotterdam eiste nog wel twee maanden cel, waarvan één voorwaardelijk, maar de rechter liet het bij die ene maand voorwaardelijk omdat Van Z. al heeft gezeten en er nu vooral een preventieve werking moet uitgaan van de straf. Bij elkaar heeft hij nu drie maanden voorwaardelijk cel staan als ‘stok achter de deur’ dat hij niet opnieuw de fout in gaat.

Door het stof

Erik van Z. werd op 12 oktober veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf maanden, waarvan twee maanden voorwaardelijk omdat hij via Facebook doodsbedreigingen had geuit richting Kaag én toenmalig minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge.

Van Z. kroop tijdens de rechtszaak door het stof. Hij betuigde spijt en zei dat het in een opwelling is gebeurd en dat hij zich allemaal niet realiseerde wat een impact het zou hebben. Kaag was toen bij de rechtszaak aanwezig om van haar spreekrecht als slachtoffer gebruik te maken. Uitgebreid legde ze uit wat een impact een ‘in een opwelling’ geschreven doodsbedreiging kan hebben.

In diezelfde periode bedreigde hij dus ook Angela de Jong met de dood, omdat zij ook voor de coronamaatregelen is. Van Z. ontkende die bedreiging aanvankelijk, maar de bewijzen op zijn laptop en telefoon wezen hem aan als dader. Erik van Z. was nu niet bij de rechtszaak aanwezig. Van Z. woonde in Spanje en is na zijn celstraf waarschijnlijk weer die kant op gegaan.

