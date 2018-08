Bedrijven ontdekken de invloed van social media-sterren met een vacht

Volledig scherm Grumpy Cat heeft wereldwijd miljoenen volgers op onder meer Instagram en Facebook. © GC

De invloed van dieren met een vacht op social media groeit. Als een hond, papegaai, kat of cavia tienduizenden volgers heeft op Instagram of Facebook, is de kans groot dat bedrijven de baasjes benaderen met de vraag of hun product in beeld mag.

Volledig scherm De caviamodellen Wies, Lien, Pien en Mieps van Marlous van Antwerpen scoren ook goed op social media. © Marloes van Antwerpen

Cavia's

Marloes van Antwerpen (25) uit Veghel post elke week een foto van haar vier cavia's Mieps, Wies, Lien en Pien. Bijna 35.000 volgers zien de vier diertjes voorbij komen in een luchtballon, knagend aan een stuk komkommer of met een feestmuts op. ,,Ik krijg zoveel lieve reacties. Ik vind het leuk dat ik mensen blij kan maken." Marloes krijgt regelmatig spullen toegestuurd van bedrijven die vragen of hun product in beeld mag. ,,Dan moet je denken aan bijvoorbeeld sieraden en horloges. Als het bij de foto past, dan vind ik dat geen probleem. Daarnaast heb ik nu ook een webshop met onder meer een caviakalender. De winstmarges zijn niet groot, maar daar doe ik het ook niet voor. Ik vind het heerlijk om een keer per week alles uit de kast te trekken voor dé foto."

Zakendeals

De Amerikaanse straatkat Nala heeft behalve 3,5 miljoen volgers op Instagram, ook zakendeals op zak met een merk van kattenvoer en een wasmiddel. En wat te denken van grumpy cat? De kat met de chagrijnige gelaatsuitdrukking is zo'n beetje de beroemdste viervoeter ter wereld. Met dank aan internet. Wie haar opzoekt, ontkomt niet aan borden, mokken, kalenders en truien met Grumpy's afbeelding. Een kat met een miljoenenimperium.

Quote Uit commerci­eel oogpunt zijn dieren heel interes­sant. Want vrijwel iedereen vindt de foto's en filmpjes leuk Jaap van Zessen

In Nederland zijn de harige social media-sterren niet zoveel geld waard, maar social media-analist Jaap van Zessen (chef digitaal bij AD) voorziet dat de markt nog lang niet is verzadigd. ,,Uit commercieel oogpunt zijn dieren heel interessant. Want vrijwel iedereen vindt de foto's en filmpjes leuk. Bij een politieke partij of een voetbalclub heb je mensen die voor en tegen zijn. Niet bij schattige huisdieren. Vooral jonge mensen beginnen met een eigen account voor hun kat of hond, in de hoop dat ze veel volgers krijgen. Ze zijn ontvankelijk voor producten die ze krijgen opgestuurd van slimme ondernemers. Daar willen ze best reclame voor maken. Bij BN'ers komen de meeste bedrijven niet eens meer binnen of ze moeten flink geld op tafel leggen."

Politiehond Bumper

Eerder dit jaar ontving in Nederland voor het eerst een dier een Best Social Award. Politiehond Bumper uit Rotterdam had de eer deze prijs te ontvangen. De politie in Rotterdam post regelmatig avonturen van Bumper en dat scoort. Zijn fans, bumperklevers genoemd, zijn dol op de Mechelse herder. Ondertussen zorgt hij voor een goede politie-pr. Op dierendag verschijnt er zelfs een boek over Bumper, de opbrengst gaat naar het goede doel. Want niet iedereen hoeft geld te verdienen aan de dieren.

Volledig scherm Politiehond Bumper eerder dit jaar op de rode loper voorafgaand aan de uitreiking van de Best Social Awards. De herder won de eerste prijs. © ANP

Dierenbescherming

Dik Nagtegaal, woordvoerder van de Dierenbescherming, laat weten dat de leuke kiekjes en filmpjes van dieren ook echt leuk moeten blijven. ,,Zodra er dwang bij komt kijken, is het een ander verhaal. Je ziet soms foto's van compleet aangeklede huisdieren in onnatuurlijke poses. Dat hoeft van ons niet, de spontaniteit is er zo ook vanaf."