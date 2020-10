Beduidend minder kerkgangers in Staphorst dan vorige week (maar wel meer dan 30)

Verpleeg­huis verliest dertien bewoners aan corona: ‘Meest dramati­sche gebeurte­nis ooit’

8 oktober Dertien coronadoden in twee weken tijd in verpleeghuis De Omloop, in het Drentse plaatsje Norg. ,,Dit is de meest dramatisch gebeurtenis die ik in mijn carrière heb meegemaakt”, vertelt medisch directeur Inge Pesch.