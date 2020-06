Beelden onder vuur: ‘Voor Molukse gemeenschap staat J.P. Coen voor geweld’

De Molukse kunstenaar Willy Nanlohy wist in 1987 niet wat hij zag toen hij vanuit de kelder van het Westfries Museum in Hoorn, waar hij exposeerde, uit nieuwsgierigheid naar boven liep om een kijkje te nemen bij de nieuwe tentoonstelling over de VOC. Die was in werkelijkheid een eenzijdige ode aan de lokale held Jan Pieterszoon Coen.