Beelden van dodelijk ongeluk A67 bij Veldhovense Tom op zijn netvlies

De Veldhovenaar kwam langs het dodelijk ongeluk bij Someren, waarbij de chauffeur van een vrachtwagen met een andere vrachtwagen botste en om het leven kwam. Iets wat hij liever niet had gezien. ,,Je wil niet kijken, maar dat gebeurt toch. Dat is denk ik menselijke nieuwsgierigheid."



Bartholomeus hoorde op de radio al over het ongeluk. ,,Toen ik erlangs reed, zag ik wel dat de hulpdiensten niks meer voor de man konden betekenen. Ik belde toen ik op mijn werk was meteen mijn vrouw, ik moest even mijn ei kwijt over wat ik had gezien."