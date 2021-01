Beelden van verdachten aanslag Poolse supermarkt vrijgegeven

De politie heeft vanavond in het programma Opsporing Verzocht beelden van twee verdachten van een aanslag op een Poolse supermarkt in Aalsmeer openbaar gemaakt. Het gaat om een bestuurder van een donkerkleurige Fiat Punto en zijn bijrijder.

De aanslag op de Poolse supermarkt in Aalsmeer was in de nacht van 7 op 8 december. Op de vandaag vrijgegeven beelden is te zien dat de Fiat Punto op de Korianderhof stopte. De bestuurder bleef in de auto, maar de bijrijder stapte uit.

Deze man pakte twee tassen uit de kofferbak en liep daarmee in de richting van de Ophelialaan, waar de Poolse supermarkt zit. De politie vermoedt dat de bijrijder na de explosie terug naar de Fiat Punto is gerend en weer is ingestapt.

Vijf ontploffingen

Sinds december zijn er vijf ontploffingen geweest bij Poolse supermarkten, die worden gerund door Irakese Koerden. Na explosies in december bij supermarkten in Aalsmeer, Heeswijk-Dinther en in Beverwijk, waar twee keer bij dezelfde winkel explosies waren, bleef het een tijdje rustig. Vorige week was er echter opnieuw een aanslag op een Poolse supermarkt. Dit keer was een winkel in Tilburg het doelwit.

De politie vermoedt dat er een verband is tussen de vijf aanslagen. Vorige week werd in Opsporing Verzocht bekend gemaakt dat bij alle aanslagen resten van jerrycans zijn gevonden, vermoedelijk van dezelfde soort. Ook houdt de politie er sterk rekening mee dat één groep daders verantwoordelijk is voor de explosies.