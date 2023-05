Begin bij de laatste drie vragen: met deze tips word je vwo-examen Nederlands een makkie

Twee Nederlan­ders na achtervol­ging aangehou­den voor plofkraak bij Frankfurt

In Duitsland zijn twee Nederlanders gearresteerd voor het opblazen van een geldautomaat in Bad Homburg bij Frankfurt am Main. Volgens de Duitse autoriteiten gingen de Nederlanders ervandoor met meer dan 150.000 euro, maar zij werden na een politieachtervolging gepakt. Naar een derde verdachte wordt nog gezocht.