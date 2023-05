Begin bij de laatste drie vragen: met deze tips wordt je vwo-examen Nederlands een makkie

Update/met video Heftige beelden langs spoor van uitslaande brand in Venlo, drie bedrijven in vlammen op

De brandweer is sinds zaterdagmiddag uren bezig geweest met het bestrijden van een felle brand op een bedrijventerrein in Venlo. Meerdere panden zijn verslonden door het vuur. Inwoners van de Limburgse plaats werden aan het einde van de middag al opgeroepen om ramen en deuren te sluiten. Rond 23.30 uur had de brandweer het vuur onder controle. Het nablussen gaat nog uren duren, aldus de brandweer. Als gevolg daarvan kunnen mensen in en rond Venlo nog last houden van de rook.