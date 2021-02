Begraafplaats Bodegraven doelwit van complotdenkers over pedo-netwerk, ook RIVM deed al aangifte

UpdateDe gemeente Bodegraven-Reeuwijk en de lokale begraafplaats Vredehof zijn al wekenlang het doelwit van complotdenkers over satanisme en pedofilie. Sinds een aantal weken leggen groepjes mensen bloemen en teksten op graven van mensen van wie zij denken dat ze zijn misbruikt en dat hun dood daar iets mee te maken heeft. De gemeente greep in, maar wordt sindsdien dagelijks tientallen keren gebeld en bedreigd, zegt een woordvoerder.

De gemeente heeft inmiddels zelfs beveiligers ingehuurd om de complotdenkers uit het hele land buiten de begraafplaats te houden. Bordjes en briefjes met teksten als ‘slachtoffers van kindermisbruik’ en ‘satanische pedoterreur’ zijn verwijderd. Aan de rand van de begraafplaats is een plek ingericht waar ze nog wel hun bloemen en kaarten mogen neerleggen, maar dat is het. De gemeente heeft ingegrepen omdat de actie van de complotdenkers uiterst pijnlijk is voor de nabestaanden van de overledenen. Er is, aldus de gemeente, geen enkele aanwijzing dat er iets klopt van de theorie van de complotdenkers.

Dat komt de gemeente inmiddels duur te staan. Een woordvoerder legt uit dat er dagelijks tientallen vervelende en bedreigende telefoontjes binnen komen. De gemeente wordt beschuldigd van grafschennis en met name burgemeester Christiaan van der Kamp behoort volgens de complotdenkers inmiddels ook tot de satanistische pedofilie-elite die dit allemaal op z’n geweten zou hebben. Medewerkers van de gemeente worden ook thuis lastiggevallen.

De gemeente heeft aangifte gedaan en overlegt met mensen van justitie en experts over wat te doen. Woordvoerders van de gemeente checken bij elk telefoontje dat binnenkomt, eerst even of de persoon aan de andere kant van de lijn echt is wie hij zegt te zijn. De bellers doen zich onder meer voor als journalisten.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Bloemen en brieven, neergelegd bij de begraafplaats in Bodegraven. © AD

Jaap van Dissel

De onrust in Bodegraven staat niet op zich. De complotdenkers zouden ook actie willen voeren, of deden dat al, bij de graven van bekende moordslachtoffers als Marianne Vaatstra (in 1999 vermoord in Friesland), Nicky Verstappen (in 1998 vermoord in Limburg) en het ‘meisje van Nulde’ Rowena Rikkers (in 2001 mishandeld en vermoord).

In de teksten die op de begraafplaats in Bodegraven werden aangetroffen, wordt ook Jaap van Dissel van het RIVM beschuldigd van deelname aan het netwerk van pedofielen en satanisten. Van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding, is daar al langer slachtoffer van. Het RIVM deed daarom een tijd geleden al aangifte van smaad en laster, bevestigt een woordvoerder.

Dat nu ook Bodegraven in beeld is bij de complotdenkers, komt door het feit dat een inmiddels naar het buitenland verhuisde (en meermaals veroordeelde) man uit Bodegraven ooit een verhaal de wereld in hielp over enkele inwoners van het dorp die zouden zijn misbruikt. Hun latere dood zou daar een gevolg van zijn. Overigens ligt maar één van de drie mensen waar de complotdenkers op doelen, ook echt begraven op de nu door de gemeente bewaakte begraafplaats waar de afgelopen weken zo'n honderd mensen in groepjes bloemen kwamen leggen.

Volledig scherm De begraafplaats in Bodegraven waar het allemaal om draait. © AD