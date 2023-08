Begrafenisondernemer met bomvolle ‘drugslijkwagen’ liep al eerder tegen de lamp: ‘Niet goed voor branche’

Expert: ‘Eigenlijk moet biefstuk 32,50 euro en frietje 4,50 euro kosten, maar dat vinden mensen te duur’

Nederland zit officieel in een recessie en dat wordt volgens het CBS vooral gevoeld in de horeca. Maar terrassen zitten met dit weer overvol en wie wil eten in een populair restaurant moet soms weken van tevoren reserveren. Hoe kan dat? ,,De tijd van ‘mensen komen toch wel’ is echt voorbij”, zeggen horeca-kenners.