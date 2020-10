Bejaard echtpaar in Veluws dorp dreigt op straat te worden gezet en is ten einde raad

CORONAVIRUS LIVE | De Jonge: Meer tijd moeten nemen voor coronawet, Duitse zorgminis­ter slaat alarm

12:20 Minister De Jonge geeft toe dat ‘meer tijd’ voor invoering van de coronawet op zijn plaats was geweest. De wet moet ingrijpende maatregelen een wettelijke basis geven, maar zorgde voor veel onrust en protest. ,,Meer tijd, transparantie en uitleg’’, had dat mogelijk kunnen voorkomen. De Duitse minister van Volksgezondheid, Jens Spahn, slaat alarm over het snel oplopende aantal besmettingen in zijn land. Alleen als iedereen samenwerkt, ‘zullen de kansen van het virus dramatisch afnemen’’, zegt Spahn. Het laatste coronanieuws lees je in onsliveblog. De ontwikkelingen van de afgelopen dagen zijn hier terug te lezen.