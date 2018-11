Bekende oncoloog Schellens weg om #MeToo

In een schriftelijke verklaring aan de krant bevestigt Schellens zijn vertrek. Hij schrijft dat de begeleiding van een promovenda volgens hem geleid heeft tot ‘gevoelens van affectie'. ,,Het spijt me tegenover alle betrokkenen zeer dat ik het zover heb laten komen. Wat plaatshad is niet gepast in de gegeven verhoudingen op het werk.’’