Bekende turbine in polder bezwijkt door windvlaag en knakt: ‘Gelukkig valt ie keurig plat in het land’

Christo kan na de megabrand geen kant op: ‘Waar moeten we heen met ons kind van 20 maanden?’

15:52 Christo Chysi is met zijn vrouw Asli en hun kind van 20 maanden een van de slachtoffers van de megabrand in de Wouwermanstraat. Hun huis is niet door brand verwoest, maar heeft enorme schade door bluswater. ‘Geen idee wanneer we terug kunnen. En waar blijven we zo lang?’