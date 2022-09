Belangenorganisatie ggz-patiënten tekent zorgakkoord niet, leden wijzen plan ‘unaniem’ af

MIND, de belangenorganisatie voor patiënten in de ggz, zet geen handtekening onder het vernieuwde Integraal Zorgakkoord. Op de algemene ledenvergadering is daartoe ‘unaniem’ besloten.

MIND is een van de clubs die met het kabinet onderhandelen over een zorgakkoord, waarin afspraken over de toekomst van de zorg worden gemaakt. MIND is naar eigen zeggen de eerste organisatie die laat weten het akkoord niet te gaan ondertekenen. ‘In het akkoord staan goede maatregelen, maar een aantal afspraken zet het recht van patiënten en burgers onder druk’, aldus de organisatie in een verklaring. ‘Zo wordt de vrije keuze voor een behandelaar ingeperkt en worden onvoldoende garanties ingebouwd voor de bescherming van persoonsgegevens van cliënten en naasten. Ook is de financiering van de inzet van ervaringsdeskundigen onvoldoende geregeld en is de inbreng van gemeenten en het sociale domein nog onzeker.’

Andere clubs, zoals de Landelijke Huisartsen Vereniging en de beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden V&VN hebben de laatste versie van het zorgakkoord ook voorgelegd aan leden, maar die peilingen lopen nog.

Dat MIND het zorgakkoord niet ondertekent, wil niet meteen zeggen dat de tekst terug moet naar de tekentafel. Er zijn volgens MIND geen afspraken gemaakt over unanimiteit. Wat de ondergrens is voor het aantal clubs dat positief moet zijn over het akkoord om het definitief te kunnen sluiten, is volgens de belangenorganisatie niet bepaald.

Budgetten naar beneden bijgesteld

Ook in de nieuwe versie van het Integraal Zorgakkoord, dat deze week uitlekte en in handen is van het ANP, worden de budgetten voor de huisartsenzorg en de wijkzorg naar beneden bijgesteld. Vooral verpleegkundigen waren daar bij het verschijnen van de vorige versie niet blij mee. Volgens beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden V&VN bevat de nieuwe editie van het akkoord echter toch ‘een ommekeer’.

Het budget voor de wijkverpleging gaat in de plannen structureel met 600 miljoen euro naar beneden, dat voor de huisartsenzorg met 80 miljoen. Maar voor de komende jaren komt er juist weer geld bij, zo valt te lezen in de nieuwe versie van het akkoord. V&VN laat weten daar tevreden over te zijn. ,,Er was eerst alleen sprake van een bijstelling van het budget, maar nu is de intentie uitgesproken om er elk jaar geld bij te doen.’’ De Landelijke Huisartsen Vereniging wil niet reageren op de uitgelekte plannen. De vereniging heeft de nieuwe versie van het akkoord voorgelegd aan haar leden.

Boodschap negatief

De algemene boodschap van het conceptakkoord is overwegend negatief. Zorgpersoneel staat onder druk, de vraag stijgt in alle sectoren sneller dan het aanbod. De zorg is niet altijd in gelijke mate toegankelijk voor iedereen en de kwaliteit ervan loopt in Nederland op bepaalde vlakken achter bij die in ons omringende landen. Daarnaast dreigen de zorgkosten in de komende decennia zo sterk te stijgen dat het aandeel van ons gezamenlijke geld dat naar zorg moet ‘niet realistisch’ meer te noemen is. Als er niets verandert, zou in 2040 één op de vier werknemers in de zorg moeten werken. ‘Dat is niet haalbaar’, aldus de nieuwe concepttekst.

De nieuwe versie van de afspraken tussen het ministerie en verschillende zorgclubs over de toekomst van de zorg legt dan ook sterk de nadruk op zelfredzaamheid. ‘Niet elke hulpvraag is een zorgvraag en niet bij elke zorgvraag past een medisch antwoord’, zo valt te lezen. Onder meer de wijkverpleging en de huisarts spelen volgens het akkoord een grote rol in het voorkomen van zorg.

V&VN stelt dat onder meer verpleegkundigen in de nieuwe tekst even belangrijk worden gemaakt voor de toekomst van de zorg als huisartsen en medisch specialisten. ,,De verpleegkundige expertise wordt nu al op de eerste pagina’s van het akkoord genoemd’’, aldus een woordvoerster. ,,Dat is voor de beroepsgroep erg belangrijk.’’ Ook is de vereniging blij met de 48 miljoen euro die volgens de nieuwe versie van het akkoord beschikbaar wordt gesteld voor onder andere de ontwikkeling van verpleegkundige kennis.

Het akkoord is ook aan de leden van V&VN voorgelegd, evenals aan die van de branchevereniging van zorgorganisaties ActiZ. Die wil niet reageren op de uitgelekte plannen, en dat geldt ook voor Zorgverzekeraars Nederland. Het is de bedoeling dat de zorgclubs volgende week met een oordeel over het conceptakkoord komen.