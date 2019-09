Belangrijke MH17-verdachte vrijgelaten door Oekraïne

Een rechtbank in Oekraïne heeft Vladimir Tsemach vrijgelaten. De Oekraïner is een oud-commandant van de pro-Russische separatisten, en wordt door het Nederlandse Openbaar Ministerie dat onderzoek doet naar het neerschieten van MH17 gezien als een verdachte in de zaak.

Tsemach werd enkele weken geleden door de Oekraïners op spectaculaire wijze opgepakt in het door de separatisen bezette deel van het land. Hij werd door de geheime dienst verdoofd en ontvoerd. Oekraïne wil hem berechten voor zijn rol in de burgeroorlog. Een rechter heeft nu besloten dat hij dat proces in vrijheid af mag wachten, zo melden Oekraïnse media.

Nederland wilde Tsemach ondervragen

Het Nederlandse OM had vorige week juist aan de Oekraïners gevraagd Tsemach langer vast te houden, zodat hij ondervraagd zou kunnen worden. ,,Die ondervraging in van groot belang", aldus de Nederlandse onderzoeksleider Fred Westerbeke in een brief aan het Oekraïnse OM. De brief lekte uit via Oekraïnse media. Het OM wil hem horen omdat hij waarschijnlijk meer weet van de route en de bemanning van de Buk-lanceerinstallatie die werd gebruikt om MH17 neer te schieten. ,,op basis van nieuwe informatie beschouwen we Vladimir Tsemach nu als verdachte. We kunnen echter niet zeggen welke informatie dat is", staat er in de brief.