Belastende verklaringen van vijf vrouwen tegen opgestapte burgemeester Oosterhout

Had hij dat niet gedaan dan was hij gedwongen op te stappen. ",Er was geen enkele discussie. De burgemeester gaf aan: mijn fout, stom'', vertelt gemeentesecretaris Paul de Ridder vanavond op een ingelaste informatie-avond voor de gemeenteraad over het ontslag. Al tijdens de kerstborrel voor het gemeentepersoneel op 20 december, waar het balletje ging rollen, heeft een van de vrouwen aan wethouder Mark Vissers verteld wat haar is overkomen. Wethouder Robin van Der Helm: ,,De medewerker heeft aangegeven dat haar iets was overkomen wat ze niet fijn vond. De burgemeester was daarbij betrokken.'' Maandag 8 januari kwam een tweede persoonlijk signaal van een vertrouwelijk personeelslid in de richting van wethouder Vissers. ,,Zij vertelde dat ze ook iets vervelends en ongepast gedrag had meegemaakt met de burgemeester op de personeelsborrel.'' Lees verder onder de foto

Onderzoek

Op 16 januari is de gemeentesecretaris op verzoek van het gemeentebestuur begonnen met het onderzoeken van deze signalen. ,,De gemeentesecretaris had op dat moment zelf ook al iets opgevangen'', zegt Van der Helm. Op 25 januari lag er een rapport. ,,Het is een verslag geworden dat er niet om liegt.''



Het was voor het college maar ook voor de Commissaris van de Koning volgens hem meteen duidelijk dat Huisman ver over de schreef was gegaan: 'Dit kan gewoon niet'. Een dag later had Oosterhout geen burgemeester meer.



Uiteindelijk zijn er door het onderzoek dat de gemeente zelf heeft gehouden naar de misdragingen van Huisman, tot nu toe vijf verklaringen van lastig gevallen vrouwen opgetekend. Drie vrouwen hebben verklaard over gebeurtenissen op de personeelsborrel en twee vrouwen hebben verklaard over eerdere gebeurtenissen.



De gemeenteraad van Oosterhout wil een onafhankelijk onderzoek, zo is dinsdagavond gezegd in de vergadering. Of dit onderzoek er komt is op dit moment nog onduidelijk.



Lees alles over de informatieavond hieronder terug via Twitter: