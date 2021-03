Belastingdienst geeft mensen langer de tijd voor belastingaangifte, storing lijkt verholpen

De Belastingdienst had sinds de start van de aangiftecampagne op maandag te maken met een ernstige technische storing in de onlineaangifte. ,,Aangifte doen wordt weer beter mogelijk. We zijn voorzichtig, maar hopen dat we snel met zekerheid kunnen zeggen dat de problemen helemaal voorbij zijn”, zo laat woordvoerder Jacco Neleman weten.

Er kunnen steeds meer mensen tegelijkertijd aangifte doen, dat blijkt ook uit het feit dat er op dit moment 10.000 aangiftes per uur binnen komen. ,,Maar het aantal mensen dat tegelijkertijd aangifte kan doen is nog steeds minder dan normaal", aldus de zegsman. ,,Vandaag wordt het aantal mensen dat tegelijkertijd aangifte kan doen gecontroleerd verhoogd.”

De capaciteit is vooralsnog dus nog lager dan normaal. Het kan daardoor helaas voorkomen dat het nog steeds niet lukt om aangifte te doen, ook omdat de Belastingdienst ziet dat veel mensen in deze eerste week aangifte willen doen. Lukt het toch niet om in te loggen? Probeer het dan op een later moment nog eens of probeer het via de Aangifte-app, als dat kan.

Oorzaak

De precieze oorzaak van de storing is nog onderwerp van onderzoek. ,,Dat gaan we grondig uitzoeken”, stelt Neleman. Dinsdag gaf een woordvoerder aan dat er geen sprake was van overbelasting door drukte of een doelgerichte poging om met veel inlogpogingen de site offline te halen, een zogeheten ddos-aanval. ,,Het is natuurlijk bijzonder vervelend dat veel mensen nog geen aangifte kunnen doen op het moment dat ze dat willen. We kunnen ons voorstellen dat mensen daarvan balen. En de Belastingdienst vindt dit natuurlijk ook erg vervelend. We maken excuses voor het ongemak en bedanken mensen voor hun geduld. Medewerkers van de Belastingdienst hebben hard gewerkt om dit ingewikkelde probleem op te lossen en hopen dat dit nu gelukt is", aldus een woordvoerder van de Belastingdienst.

Niet iedereen had met de problemen te maken: meer dan 513.000 mensen hebben sinds maandag 1 maart succesvol aangifte gedaan op Mijn Belastingdienst en via de aangifte-app. De afgelopen periode ontvingen 8,3 miljoen mensen een uitnodiging voor het doen van aangifte.



Ondernemers en particulieren hebben nu tot 8 mei de tijd om de aangifte over 2020 te doen, in plaats van 1 mei. Daarnaast verschuift ook de garantietermijn een week: iedereen die voor 8 april (dat was 1 april) aangifte doet, krijgt voor 1 juli bericht. Wie voor 1 mei uitstel aanvraagt, heeft tot 1 september om aangifte te doen.