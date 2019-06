Belastingdienst loopt ruim 800 miljoen euro mis

update Douane en voedsel­waak­hond: illegaal apenvlees in Nederland zeldzaam­heid

16:29 De douane en de Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in Nederland herkennen zich niet in een noodkreet uit Engeland waar in een maand tijd bij grenscontroles al duizend kilo bushmeat is onderschept. Volgens de autoriteiten daar neemt illegale handel in Europa van vlees van beschermde dieren zoals apen toe. Maar het is volgens de douane alhier de afgelopen jaren nauwelijks gevonden bij controles op bijvoorbeeld Schiphol. Het vermoeden bestaat dan ook dat de smokkelroutes via andere landen lopen.