Belastingdienst waarschuwt mensen die in scheiding liggen

Bijna de helft (44 procent) van de Nederlanders die afgelopen tijd uit elkaar gingen zegt totaal niet te weten wat ze qua belastingzaken moesten regelen. Zo zijn vier op de tien mensen niet op de hoogte of zij samen of apart aangifte moeten doen in het jaar na hun scheiding. ,,In veel gevallen is het samen aangifte doen voordelig”, zegt Bjorn Meijer, afdelingshoofd Particulieren/Dienstverlening van de Belastingdienst. ,,Ex-partners kunnen zo namelijk nog éénmaal de inkomsten en aftrekposten gunstig verdelen.”

Checklist

De uitkomsten blijken uit een peiling onder circa 550 mensen die de afgelopen vijf jaar hun huwelijk of relatie op de klippen zagen lopen. Andere veel voorkomende vragen van mensen in scheiding zijn of er na de scheiding recht op zorgtoeslag bestaat en welke aftrekposten er kunnen worden opgegeven bij de aangifte inkomstenbelasting.

Gevolg van alle onwetendheid is dat ruim een kwart van de mensen die scheiden (27 procent) in het jaar na hun scheiding meer moesten terugbetalen bij hun belastingaangifte dan verwacht. Vandaar dat de Belastingdienst vandaag op de Dag van de Scheiding de bewustwordingscampagne ‘Voor wie verder wil, maar niet samen’ begint. Voor de campagne is een speciale scheiden-checklist ontwikkeld. ,,Die geeft aan de hand van enkele vragen over iemands persoonlijke situatie een overzicht van wat iemand allemaal moet regelen qua belastingen en toeslagen", vertelt Meijer. ,,Dit kan ongewenste financiële verrassingen achteraf voorkomen.”

Tekst gaat verder onder foto

Volledig scherm Bjorn Meijer, afdelingshoofd particulieren/Dienstverlening bij de Belastingdienst, adviseert mensen die gaan scheiden wijzigingen zo spoedig mogelijk door te geven aan de fiscus. © Belastingdienst

Scheidingspiek

Meijer beklemtoont dat de financiële situatie bij het uit elkaar gaan vrijwel altijd verandert. ,,Denk aan woonlasten, het inkomen of bijvoorbeeld het aantal uren kinderopvang. Het is verstandig deze nieuwe situatie zo snel mogelijk door te geven in de voorlopige aanslag en/of bij de toeslagen.” Bijna de helft van het aantal gepeilde mensen (46 procent) gaf binnen drie maanden wijzigingen door aan de fiscus. Bijna twee derde deed dat binnen een half jaar.

Het aantal scheidingen piekt traditioneel in de laatste maanden van het jaar, vandaar dat de Belastingdienst de campagne nu begint. Vanwege de coronacrisis worden bovendien extra scheidingen verwacht. Tot nu toe is er afgelopen maanden echter nog geen scheidingspiek te zien. Scheidingsadvocaten en mediators zien de laatste weken echter wel weer meer toeloop. Verwachting is dat de coronacrisis voor uitstel zorgt vanwege de financiële onzekerheid die de lockdown met zich meebrengt, maar zeker geen afstel.

Bekijk onze trending nieuwsvideo's in onderstaande playlist: