Belastingdienst wist in 2019 al van etnisch profileren

Grootste toename aantal gevallen van apenpokken sinds uitbraak in Nederland

Het apenpokkenvirus is bij 503 mensen in Nederland vastgesteld. Dat zijn er 101 meer dan bij de vorige update, afgelopen donderdag. Het is de grootste toename sinds het virus in mei in Nederland opdook. In de afgelopen week zijn 151 besmettingen aan het licht gekomen, aldus de cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In twee weken tijd is het aantal gevallen verdubbeld.

11 juli