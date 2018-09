Belastingdienst zet camera's in tegen belastingontduiker

Dat blijkt uit het wetsvoorstel 'Overige Fiscale Maatregelen' dat onderdeel is van de Prinsjesdagstukken. De Belastingdienst wil per 1 januari 2019 het systeem in gebruik nemen. Vanaf dan wordt het nummerbord van elke automobilist die op de openbare weg rijdt gescand door zogenoemde Elektronische Camerabeelden (ECB)-camera’s boven de Nederlandse wegen met ANPR-technologie. Ook camera's op scanauto’s en flitspalen langs de Nederlandse wegen worden hiervoor gebruikt.

De maatregel richt zich met name op overtreders die onterecht gebruikmaken van fiscale faciliteiten. In bepaalde gevallen wordt geen of een gereduceerd MRB-tarief geheven. Zo zijn er mensen die onterecht met een groen kenteken (handelaarsregeling) rondrijden. Ook zijn er mensen die hun auto hebben laten schorsen voor de belasting, omdat ze er zogenaamd niet meer mee zouden rijden, maar dit toch doen. Met de beelden wil de Belastingdienst controleren of de genoemde fiscale faciliteiten terecht zijn toegepast.

10 miljoen

Wanneer het systeem met ANPR-technologie in werking treedt, worden het kenteken, de datum, het tijdstip en de locatie van de auto door de Belastingdienst verzameld en verwerkt, zo is te lezen in de stukken. Door de maatregelen denkt de Belastingdienst zo'n 10 miljoen euro per jaar binnen te halen.



Het systeem werd eerder al door de Belastingdienst gebruikt. In februari 2017 oordeelde de Hoge Raad dat de fiscus de beelden van ANPR-camera's niet mag gebruiken voor de controle op ritregistraties bij privégebruik van een auto van de zaak. Ook bleek later dat jaar dat de Belastingdienst jarenlang privacygevoelige kentekenfoto's niet had verwijderd.

Duidelijk

Een woordvoerder van de Autoriteit Persoonsgegevens laat aan RTL Nieuws weten dat het voorstel is goedgekeurd. ,,De Belastingdienst heeft duidelijk aangegeven wat zij met de camerabeelden willen en waarom het nodig is. Daarnaast staat in het voorstel een duidelijke periode voor het bewaren van de beelden", aldus de woordvoerder, die nog benadrukt dat de toestemming alleen geldt voor het controleren van de motorrijtuigenbelasting. ,,Het controleren of lease-auto's niet onterecht privé worden gebruikt mag nog steeds niet."



De Belastingdienst zelf laat in een reactie weten dat het vooralsnog echt alleen gaat om de motorrijtuigenbelasting. De dienst zegt daar volgens RTL Nieuws wel eerlijk bij dat er al een onderzoek loopt om te bekijken of de beelden ook gebruikt mogen worden om privégebruik van leaseauto's te controleren.