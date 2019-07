Beleef het mee: de eerste rit in de nieuwe achtbaan van Walibi Holland

Met een groots vuurwerk achter ons rollen we weer binnen. Walibi-medewerkers applaudisseren op het platform - en ja, het voélt ook als een prestatie, deze eerste rit in de nieuwe achtbaan. De man in het karretje voor ons draait zich grijnzend om: ,,Gaan jullie nog iets léuks doen vandaag?’’

Geintje natuurlijk, hij speelt de koele kikker. Amper een minuut geleden hoorde ik hem nog dingen roepen die niet voor publicatie geschikt zijn. Mijn eerste gedachte als we tot stilstand komen: het was niet verstandig om de lunch over te slaan. Ik zit liever niet met een lege maag in een achtbaan op volle snelheid.

Robin Hood

Untamed, heet de nieuwste attractie van Walibi Holland. Gebouwd op de fundering van de houten Robin Hood. Maandagmiddag is de première en deze krant mag mee met de eerste officiële rit. Het duurt even voordat we vertrekken. Onze riemen zijn vastgeklikt, maar de beugel blijft minutenlang omhoog staan. ,,Ik hoop dat er niks mis is’’, zegt iemand achter ons. Dan horen we flarden van een toespraak van beneden komen en applaus. Natuurlijk, eerst de plichtplegingen. Met zacht gesis zetten de beugels onze benen vervolgens muurvast in het karretje. Door een rookwolk rijden we weg. Daar gaan we dan.

De achtbaan kent een klassieke opbouw: de karretjes worden langzaam naar het hoogste punt van de achtbaan getrokken. Dames gillen en heren brullen als de top nadert. Je weet: nu gaan het los. Het heuveltje over en roetsj! Bijna recht naar beneden. Alsof je maag uit je lichaam wordt getrokken.

De Untamed is de eerste hybride achtbaan van Europa, zegt Walibi Holland-directeur Mascha van Til kort voor de rit. ,,Dat is een combinatie van een houten staketsel en een stalen track.’’ Veel hout van de Robin Hood is in de Untamed verwerkt, maar toch koos Walibi voor een nieuwe naam. ,,Dit is echt iets anders’’, zegt Van Til liefkozend over de nieuwe attractie.

Quote Bij een airtime moment heb je het gevoel dat je uit je stoel valt, heel gaaf Mascha van Til , Directeur Walibi Holland

Vijf ‘inversies’ zijn er toegevoegd, aldus Van Til. ,,Daarbij zijn je voeten hoger dan je hoofd’’. Daarnaast telt de Untamed veertien ‘airtime momenten’: ,,Dat je het gevoel hebt dat je uit je stoel valt, heel gaaf’’. En er is een element dat speciaal voor deze achtbaan is ontworpen, de zogeheten ‘270° double inverting corner stall’. Ze wijst het bewuste deel van de achtbaan aan, maar kan de woorden niet vinden om het te omschrijven.

