Belg drinkt vijf keer zo veel als toegestaan en veroorzaakt meerdere aanrijdingen in Zeeland

De politie heeft gisteren een man aangehouden voor rijden onder invloed in Heinkenszand, Zeeland. De man had voor zijn aanhouding óók al een aanrijding veroorzaakt. Hij bleek maar liefst vijf keer zoveel alcohol in zijn systeem te hebben als toegestaan.

Rond 15.00 uur gistermiddag ontving de politie al meerdere meldingen over de man van andere weggebruikers. Zij hadden het vermoeden dat de bestuurder zwaar onder invloed was, vanwege zijn rijgedrag. Hij slingerde over de weg en zou ook constant hard op zijn rem trappen.

Er werd onder meer gemeld dat de man stil zou staan op de A58 ter hoogte van 's-Heer Arendskerke. Bij aankomst zagen de agenten hem daar alleen niet meer staan. Het bleek dat hij al in Heinkenszand was. De man had daar een aanrijding met een aanhanger veroorzaakt. Omstanders probeerden de man te stoppen, maar konden daar niet in slagen. De politie trof de auto en de verdachte uiteindelijk aan tussen Heinkenszand en Lewedorp.

De man, een 42-jarige Belg uit Dendermonde, probeerde opnieuw weg te rijden maar werd door de agenten snel in de boeien geslagen en uit zijn auto gehaald. De auto van de man was zwaar beschadigd en is geborgen door een takelbedrijf.

Op het politiebureau bleek uit een ademanalyse dat de man maar liefst vijf keer zoveel alcohol in zijn systeem had als toegestaan op de weg. Het rijbewijs van de Belg is afgepakt. Ook heeft hij een rijverbod gekregen.