Belg pakt jackpot in Holland Casino en wil direct stoppen met werken

De man, afkomstig uit Luik, stopte een paar keer vijf euro in de automaat en bij de achtste keer was het plots raak: de belastingvrije jackpot van 1.064.676 euro was voor hem. Volgens het casino liet de man weten dat hij direct wilde stoppen met werken.

Het is overigens al de tweede keer dit jaar dat de Mega Millians Jackpot valt. Drie weken terug viel de prijs in het Holland Casino in Utrecht. Toen bedroeg het bedrag zelfs 1,9 miljoen euro. Vorig jaar was de jackpot nog hoger. In april 2018 sleepte een bezoeker in Eindhoven liefst 2,8 miljoen euro in de wacht.