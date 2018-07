België gaat hé-le-maal los na zege Rode Duivels op Brazilië

,,Zoveel is zeker: België doet geen oog dicht vannacht'', constateert de Duitse correspondent Kai Kuestner van de WDR. Ook de Antwerpse politie steekt met een uitzinnig tweetje haar vreugde over het bereiken van de halve finale niet onder stoelen of banken: ,,lafnkalkfnalnalknfaklfnaeklnazelknklnfaze #FEEST #FEESTJE", klinkt het.



De Spaanse correspondente María Tejero Martín vat het op Twitter treffend samen: ,,België barst van vreugde. 'Allemaal samen, allemaal samen', schreeuwen ze in dit kleine, verdeelde land.''



België won in een meeslepende thriller met 1-2 van Brazilië. De wedstrijd ervoor kroop het tegen de veel minder grote voetbalnatie Japan nog door het oog van de naald. Toen onze Zuiderburen met 0-2 achter stonden tegen de vlot combinerende Japanners - die zelfs dichtbij een derde treffer kwamen - leken ze op sterven na dood. Dinsdagavond in de Zenit Arena in Sint-Petersburg is Frankrijk voor de zuiderburen de laatste horde op weg naar de WK-finale.