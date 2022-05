Belgische F-16’s onderscheppen vliegtuig boven Nederland na bommelding

Duizend muizen en andere dieren in ‘ernstig vervuilde woning’ in Brabant: ‘De helft liep los’

De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) heeft vorige week meer dan duizend muizen en andere dieren gevonden in een huis in de gemeente Halderberge. De dieren zijn in overleg met het Openbaar Ministerie in beslag genomen.

17 mei