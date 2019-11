Belgische filosoof: ‘Liegen over Sinterklaas schadelijk voor kinderen’

De impact van het bedonderen van kleine kinderen die een heilige uit Spanje wordt aangepraat die te paard over de daken galoppeert en voor braveriken cadeautjes meebrengt, wordt onderschat stelt Boudry in een spraakmakend opiniestuk in de Vlaamse krant De Morgen . ‘Niet dat ik er zelf een trauma aan overgehouden heb, of zo. Maar ik hoor van mensen die daardoor destijds wél het vertrouwen in hun ouders zijn kwijtgespeeld. Of ouders die zich er ongemakkelijk bij voelen om over de Sint te liegen tegen hun kind, maar die dan beschouwd worden als pretbederver.’ De wetenschapsfilosoof stelt dat volwassenen in Nederland en Vlaanderen deze dagen nogal lichtzinnig omspringen met een ‘georganiseerde leugen’. Kinderen worden jaar op jaar bedrogen en voorgelogen door zowat iedereen die ze vertrouwen, aldus Boudry. ‘Hun lichtgelovigheid wordt schaamteloos uitgebuit, hun kritische vragen worden afgewimpeld met smoesjes en met valse bewijzen, zoals half aangevreten wortels en verdwenen suikerklontjes.’

Toneelstuk

Overigens hoeft Sinterklaas van Baudry niet te worden afgeschaft, wel wil hij dat kinderen duidelijk wordt gemaakt dat er een toneelstuk wordt opgevoerd. ‘Collectief bedrog is niet de enige manier om zo’n feest te vieren. Want die leugens kunnen tot een vertrouwensbreuk leiden.’



De kwestie is eerder aan de orde geweest. In het vakblad The Lancet Psychiatry stelden twee psychologen van de Universiteit van New England (Australië) en de Universiteit van Exeter (Engeland) in 2016 dat georganiseerde leugens, zoals die rond de kerstman in de Angelsaksische wereld en Sinterklaas bij ons, schadelijk kunnen zijn voor kinderen en kunnen leiden tot ‘ernstige teleurstelling’. ‘Want als je ouders in staat zijn over zoiets te liegen, hoe kun je hen dan nog vertrouwen? Kinderen vragen zich af wat je hen nog allemaal wijsmaakt.’