Belgische jongeren terroriseren bezoekers zwembad in Nederlands grensdorp

De Terneuzense burgemeester Jan Lonink heeft maatregelen genomen na een grote vechtpartij met Belgische jongeren in het zwembad van grensdorp Koewacht afgelopen woensdag. Zonder abonnement kom je er voortaan niet meer in. Volgens medewerkers ondervindt het zwembad al langer overlast van Belgische jongens. Een deel zou zich schuldig maken aan intimidatie, mishandeling, bedreiging en ook aanranding.

Een medewerkster van het zwembad wil best iets vertellen, maar niet met haar naam in de krant. ,,Wie weet wat ze doen", zegt ze. Uit voorzorg parkeert ze haar auto niet meer voor het zwembad, maar bij een neef iets verderop. De badjuffrouw staat haar mannetje, maar zelfs zij kreeg de situatie deze week niet onder controle. Woensdag was er een grote vechtpartij. ,,Ik moet zeggen zoals het is: het zijn altijd Marokkaanse Belgen. Die vechtpartij ontstond uit het niets, het was opeens veertig tegen één. Je hoeft maar even verkeerd naar ze te kijken en je hebt het zitten.”

Het was voor Jan Lonink, burgemeester van de gemeente Terneuzen, de aanleiding om in te grijpen. Alleen met een abonnement ben je nu nog welkom. Daarnaast is er ook meer bewaking. De Belgische politie controleert op de grens, bij de ingang staan twee beveiligers en opsporingsambtenaren patrouilleren op het terrein. Bijna alle vrouwelijke toezichters zijn vervangen door mannelijke collega’s.

Intimidatie en aanranding

De jongeren die overlast veroorzaken, komen met bus 44 uit Sint-Niklaas. Op de grens stappen ze uit, lopen ze naar het zwembad en laten ze geregeld een spoor van vernieling achter zich. ,,Ze slopen bloembakken en gooien met fietsen.” Eenmaal binnen zijn ze vaak ronduit agressief en bedreigend, aldus de getuige. ,,Een moeder stond met haar kinderen van acht onder de douche. ‘Zo, dat zijn mooie kinderen', zeiden een paar gasten. Ze is met de shampoo nog in het haar naar huis gegaan.” Een groepje van vier meisjes werd deze week lastig gevallen. Jongeren sloten hen in en raakten hen aan.

Een deel van de jongeren uit België zou zich schuldig maken aan intimidatie, mishandeling, bedreiging en ook aanranding. ,,Deze situatie duurt al twee jaar en wordt steeds erger”, aldus een medewerker. “Ze terroriseren het zwembad. Ze denken dat ze hier de baas zijn.”

Door de maatregel was het vandaag opvallend rustig in het zwembad. ,,Het is voor onze eigen inwoners heel jammer dat dit zo moet. Op lange termijn willen we een andere oplossing”, zegt wijkbestuurder Sonja Suij. De jongeren mogen alsnog binnen als ze een abonnement kopen. ,,Dan moeten ze hun gegevens opgeven", zegt Suij. ,,Als ze dan iets uithalen, kunnen we het abonnement opzeggen.” Ook volgens Suij zorgen de jongeren al jaren voor problemen. ,,Soms knippen ze een gat in het gaas en komen ze zo binnen, in plaats van te betalen. Of ze klimmen over de hekken.” Om dat te voorkomen is prikkeldraad gespannen.

Volledig scherm Het is zaterdagmiddag extreem rustig in het zwembad. © Bob Maes