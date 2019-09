Ben ik de enige die het huis van de buren bekijkt als ik op de vogel pas?

‘Oei ik groei’ komt met volledig nieuw handboek voor ouders van nu

15:02 Directeur Xaviera Plas-Plooij (43) maakte een wereldwijd merk van het babyboek ‘Oei, ik groei!’, dat haar ouders in 1992 maakten. Ook schreef ze een nieuw handboek voor vrouwen die in verwachting zijn - over de conceptie, de zwangerschap en de bevalling. ,,Ik wil ouders over de hele wereld geruststellen.’’