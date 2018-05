Ben ik een gewoontedrinker?

Dood van in stukken gesneden boezem­vriend 'was een ongeluk'

24 mei De 40-jarige Mark de G. heeft aan de politie verklaard dat de 38-jarige Deniz Guldogdu door 'een ongeluk' is omgekomen. De G. vertelde de politie dat het latere slachtoffer een pistool in zijn woning vond. Bij een worsteling ging het af. Het slachtoffer werd onder meer in zijn hoofd geraakt.