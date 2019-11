Bendes plunderen sportwinkels JD: nu ook Amsterdam aan de beurt

In Amsterdam is gisterenavond een gewapende overval gepleegd op de winkel van JD Sports aan het Bijlmerplein. Een grote groep mannen, gewapend met messen, viel de winkel binnen en heeft volgens de politie een ‘flinke buit’ meegenomen. De politie onderzoekt of de overval onderdeel is van een reeks overvallen op sportwinkels van JD Sports in verschillende landen.

Zo werd woensdag in Brussel een winkel van JD beroofd op een soortgelijke manier: een groep drong met wapens de zaak binnen en nam een groot aantal spullen mee. Ook in Londen beroofde een groep een winkel van de sportketen.

De overvallers in Amsterdam zijn allemaal weggekomen. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. JD Sports verkoopt sneakers en kleding, van merken als Nike, Adidas en Fila. In Nederland heeft de internationaal opererende keten 28 winkels. Een woordvoerder van de politie in Amsterdam kan niet zeggen of andere winkels van JD nu extra beveiligd worden.

Volgens een woordvoerder doet de politie in Rotterdam, waar ook drie vestigingen zitten, ‘voor zover bekend’ geen extra surveillances in de buurt van die winkels.

De politie in Amsterdam doet ondertussen onderzoek en roept iedereen die meer weet op informatie te delen. De woordvoerder kan niet zeggen of de overvallers Nederlands zijn, en er zijn ook nog geen signalementen. Op Dumpert.nl gaat een filmpje rond van de overval, gemaakt door een omstander. Hierin is te zien hoe ongeveer zes overvallers uit de winkel wegrennen. Een man voorziet de beelden van commentaar: ‘Werkers, werkers’, roept hij, buiten beeld.

Groepsverband

De overval vertoont opvallende gelijkenissen met die in Brussel en Londen. Ook daar zijn de overvallers donker gekleed en slaan ze in groepsverband in korte tijd toe. In Londen werden beelden van de overval gedeeld op Snapchat, voorzien van de tekst: ‘Lil kids moving mad nowadays’.