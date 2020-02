Bennie Jolink voor de rechter omdat hij ex-medewerker ’gluiperige lafbek’ noemde

Zaak Nicky Verstappen LIVE | Advocaat: ‘Openbaar Ministerie gaat over de grens in zaak tegen Jos Brech’

10:51 Vandaag is in Maastricht de vijfde en laatste pro-formazitting in het strafproces tegen Jos Brech. De Limburger wordt verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning, het misbruik en de dood van de 11-jarige Nicky Verstappen in 1998. Brech doet er ondanks aandringen van de rechter het zwijgen toe en ontkent elke betrokkenheid. Verslaggever Niels Klaassen is aanwezig in Maastricht en doet live verslag.