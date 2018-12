Bepalen computers straks ons hele leven?

Het zijn brandende vragen over een wereld die nooit een stilstaande vijver is: de wetenschap. Natuurkundige Robbert Dijkgraaf (58), hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en directeur van het Institute for Advanced Study (IAS) in Princeton (VS), behandelt in zijn tv-colleges over Leven, Technologie en Informatie een toekomst die er al is. Niet in de huiskamers, maar in laboratoria en universiteiten.