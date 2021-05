Beperkt aantal testevenementen in mei: ‘Dit is wat we nu aankunnen’

Een paar duizend voetbalfans bij alle play-offwedstrijden in de eredivisie, een paar honderd bij de wedstrijden in de hoofdklassen honkbal en hockey. Elke dag 350 mensen bij een cultureel festival in Utrecht. En een dag lang casino’s door heel Nederland open. Dat is de lijst met nieuwe pilots in het Testen voor Toegang-project waar publiek met een negatieve coronatest welkom is.