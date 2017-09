Beroemd Veluws 'terrorhert' Teun dood gevonden in tuin

Teun was volgens hem 15 of 16 jaar oud. De romp en schedel van het mannetje werden gisteren van elkaar gescheiden. De romp is op een rustig plekje in het bos neergelegd om de natuur haar werk te laten doen, zegt de boswachter. ,,Raven, vliegen en andere insecten kunnen zich tegoed doen aan het kadaver.’’



De schedel van het hert wordt bewaard. ,,Teun had een prachtig teruggezet gewei: twee gigantische en behoorlijk dikke sprieten. In zijn jongere jaren zaten ze vol enden (uitstulpingen), maar die verdwijnen met de leeftijd. We zijn aan het bedenken waar het gewei naartoe gaat. Waarschijnlijk naar Kootwijk, omdat hij nu eenmaal hét hert van het dorp was. We willen in overleg met de gemeente kijken waar zijn gewei een mooi plekje kan krijgen."