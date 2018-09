Bert en Ernie nu boegbeelden voor homo's: 'Dit is zó belangrijk'

Tanja Ineke, voorzitter van COC Nederland: ,,In een prentenboek kom je heel af en toe wat diversiteit tegen, zoals een transgender schaapje, maar op tv is het voor de jonge doelgroep uniek. Kleine kinderen komen daar nog niet zo in aanraking met bijvoorbeeld homoseksualiteit."



De onthulling dat Bert en Ernie een stel zijn, is niet zomaar iets, beaamt Marianne Cense van kenniscentrum seksualiteit Rutgers. ,,Zo zien kinderen dat homo zijn heel gewoon is. Het is erg belangrijk dat kinderen al vanaf jonge leeftijd seksuele diversiteit meekrijgen. Zo gaat de vaak negatieve lading van het onderwerp af."



Dat denkt ook socioloog Laurens Buijs van de Universiteit van Amsterdam. ,,Kinderen krijgen van jongs af aan overal verhalen mee die eigenlijk alleen gaan over heterokoppels. Jonge kinderen leren nu met Bert en Ernie voor het eerst: dit is een optie."