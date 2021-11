Bertus (77) en Ria (74) leven al weken noodgedwongen in het ziekenhuis, want er is geen plek in verzorgingshuis

Eigenlijk hoort Bertus helemaal niet meer thuis in het ziekenhuis. ,,Hij is hier uitbehandeld’’, zegt zijn vrouw Ria uit Oud-Beijerland. Twee keer is hij al opgenomen, nu zit en ligt hij voor de derde keer in het ziekenhuis bij het Zuidplein. Hij heeft last van een urineweginfectie en kreeg een delier. Bertus en Ria zitten allebei op niet zo heel comfortabele stoelen die in de kamer staan. Voor hen op de kleine tafel ligt een tablet. Op een van de bedden staat haar tas. Zo ziet hun leven er op dit moment uit: een paar vierkante meter in het ziekenhuis.