Beruchte oplichter van kwetsbare mensen Harry O. weer in Nederland

O. zou zichzelf de afgelopen dertig jaar hebben verrijkt met miljoenen euro’s en stond sinds kort op de nationale opsporingslijst. Het geld zou hij hebben verdiend over de rug van honderden – veelal kwetsbare – slachtoffers.



O. werd in 2015 al veroordeeld tot een gevangenisstraf, maar was sindsdien voortvluchtig. De politie verspreidde zijn foto, die ook werd getoond in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. Eerder deze maand werd hij in Suriname gearresteerd. Uit onderzoek is volgens de Surinaamse politie gebleken dat O. al sinds 2015 in dat land was.