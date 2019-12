Beschonken automobilist scheurt met 120 door Middelburgse woonwijk

MIDDELBURG - Een automobilist is op kerstochtend aangehouden nadat hij met hoge snelheden door onder meer een Middelburgse woonwijk scheurde. Het rijbewijs van de man (een beginnend bestuurder) is ingevorderd omdat hij ook nog eens bijna vier keer te veel gedronken had.

Een motoragent wilde woensdagochtend rond 06.15 uur een personenauto controleren. De auto reed op een nogal ‘opvallende manier’ over de Blauwedijk in Middelburg en ging vervolgens met hoge snelheid de Schroeweg op. De agent is achter de auto aangereden en zag hoe de bestuurder zijn snelheid bleef verhogen. De auto reed met ongeveer 100 kilometer per uur de Statenlaan in. Toen de agent de automobilist een stopteken gaf werd de snelheid alleen maar hoger en waren er uitlopers tot 120 kilometer per uur.

De achtervolging ging via de J.W. Thibautstraat, de Johan van Reigersbergstraat, via de J.G. Schorerstraat en de J.A. van de Perrestraat weer terug naar de Johan van Reigersbergstraat. Daar zette de bestuurder de auto in een parkeervak en rende er vervolgens vandoor.