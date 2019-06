Beschonken Duitsers proberen ongeval op A58 te verdoezelen door hun auto te verstoppen in de bosjes

Zoekactie

Ondertussen reden de man en vrouw uit Duitsland weg van de plaats van het ongeval, zonder hun gegevens achter te laten. Het tweetal had alleen niet in de gaten dat hun voertuig een kenteken was verloren bij de botsing. De politie kon dankzij het kenteken een gerichte zoekactie opzetten om de verdachten op te sporen.

Maar het stel uit Duitsland kon uiteindelijk dankzij een tip worden aangehouden. Een buurtbewoner zag dat het tweetal in de Dijkwelsestraat in Kapelle bezig was om hun auto te verstoppen in de bosjes. Toen de buurtbewoner de man en vrouw uit Duitsland aansprak, boden ze hem nog geld aan om hen naar Duitsland te rijden. In plaats van op het aanbod in te gaan, belde de buurtbewoner de politie.