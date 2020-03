Beschuit met muisjes in Beekse Bergen: chimpanseetje geboren

In safaripark Beekse Bergen is afgelopen zaterdag een chimpansee geboren. Volgens het park maakt het kleintje het goed, net als moeder Pepa. De verzorgers denken dat het een jongetje is, maar kunnen dat pas met zekerheid zeggen als ze het jong beter hebben kunnen bekijken. ,,Maar dat komt later”, meldt verzorgster Kris Jansen.

Zoon of dochter en moeder worden momenteel zoveel mogelijk met rust gelaten. ,,Pepa pakt het super goed op, ze zorgt goed voor haar jong en houdt het goed bij haar borst om te laten drinken, dus we laten haar haar gang gaan en komen zo min mogelijk in de buurt", zegt Jansen.

Het is op nog niet duidelijk wie de vader is. ,,Er zijn meerdere vruchtbare mannen in de groep, maar waarschijnlijk is het groepsleider Dennis. We zullen dat op een later moment via DNA gaan vaststellen", aldus Jansen.