Besmette Lorenzo vrouwen opzettelijk met hiv? ‘Mijn wereld stortte in’

Verdachte dubbele moord in McDonald’s komt uit regio Arnhem en wordt vandaag voorgeleid

De man die wordt verdacht van de dubbele moord in de McDonald’s in Zwolle hoort vanmiddag of hij langer in de cel blijft. De 32-jarige verdachte meldde zich uren na de moord zelf bij de politie. Hij woont in de omgeving van Arnhem.

11:42