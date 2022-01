Besmettelijke variant vogelgriep: ruim 400.000 kippen en kuikens geruimd deze week

Op een pluimveebedrijf van een ondernemer in Bentelo, waar eerder vandaag vogelgriep is vastgesteld, moeten alle 120.000 legkippen worden geruimd. Een vestiging ernaast met 69.000 kippen wordt eveneens geruimd. Net zoals bij een pluimveebedrijf in Blija (Friesland) gisteren , dragen de dieren een besmettelijke variant van de vogelgriep.

De NVWA meldt dat al 411.000 pluimveedieren zijn geruimd op de eerste twee dagen van de week. Met bijkomende maatregelen (een vervoersverbod in die plaatsen) moet de verspreiding van het vogelgriepvirus worden tegengegaan.

919.000 geruimd

Dat zowel in Blija als in Bentelo bij twee vestigingen dieren worden geruimd, komt omdat ze van dezelfde eigenaar zijn. Dus werken er vaak dezelfde medewerkers. In een zone van 10 kilometer rond de bewuste bedrijven geldt per direct een vervoersverbod voor pluimvee.

De teller voor het aantal geruimde dieren in ons land sinds eind oktober, komt met Bentelo op 919.000. Eerder zijn bedrijven geruimd in onder meer het Limburgse Ysselsteyn, het Friese plaatsje Tzum, Den Ham in Overijssel en in Barneveld (Gelderland). De eerste uitbraak was bij een kippenboer in Zeewolde. Sindsdien geldt een ophokplicht. Het gaat om de uitbraak van een vogelgriepvariant waar vogels ernstig ziek van kunnen worden en uiteindelijk aan doodgaan.

De kans voor de mens om besmet te raken met het vogelgriepvirus is klein, maar er zijn wel gevallen bekend. Het is nog niet voorgekomen dat mensen elkaar ermee hebben besmet, al houden wetenschappers dat in de gaten. ,,We moeten daar bij de vogelgriep alert op zijn”, zei viroloog Marion Koopmans vorige week tegen deze site.

